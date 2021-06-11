Кремль не ожидает пресс-конференции Путина и Байдена, но готов к ней

Россия не ожидает совместной пресс-конференции в конце саммита Путина-Байдена в Женеве, который должен состояться в следующую среду. Однако там готовы к организации такого мероприятия.

В Кремле отметили, что переговоры еще продолжаются по окончательному формату саммита, и окончательное решение не принято.

"Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив", - сказал Песков.

Песков добавил, что Путин готов принять участие в совместной пресс-конференции или провести собственную в Женеве.

По его словам, Путин собирается в Женеву не для того, чтобы просто появиться на той же площадке, что и Байден, а потому, что "плохое состояние отношений" между США и Россией требует проведения саммита.