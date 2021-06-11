Кремль не очікує прес-конференції Путіна і Байдена, але готовий до неї

Росія не очікує спільної прес-конференції наприкінці саміту Путіна-Байдена в Женеві, який має відбутися наступної середи. Однак там готові до організації такого заходу.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в коментарі телеканалу CNN .

У Кремлі зазначили, що переговори ще тривають щодо остаточного формату саміту, і остаточне рішення не прийнято.

"Ми чули про таку можливість від наших американських колег, але ми все ще чекаємо остаточного підтвердження, але з самого початку президент Путін був відкритий для будь-яких альтернатив", - сказав Пєсков.

Пєсков додав, що Путін готовий взяти участь у спільній прес-конференції або провести власну в Женеві.

За його словами, Путін збирається в Женеву не для того, щоб просто з'явитися на тому ж майданчику, що й Байден, а тому, що "поганий стан відносин" між США та Росією вимагає проведення саміту.