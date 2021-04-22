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Кремль не ответил на предложение Зеленского провести встречу с Путиным на Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

Кремль не ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе. С таким предложением украинский президент выступил на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

"Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник для переговоров в зоне конфликта на Донбассе", - приводит слова Кулебы издание.

Напомним, во вторник, 20 апреля, Зеленский предложил Путину провести переговоры "в любой точке Донбасса, где идет война".

Сразу после этого в России заявили, что такая встреча Путина и Зеленского не имеет никакого смысла. При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такое предложение Зеленского "заявлением хорошего актера".

Отметим, в последнее время Российская Федерация проводит масштабные сборы военных сил вблизи украинских границ. По информации западных партнеров, на границе с Украиной находится самое большое количество войск РФ с 2014 года. На фоне этого Украина требует от России отвести свои войска от границ.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбасспереговорыДмитрий Кулеба
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