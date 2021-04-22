Кремль не відповів на пропозицію Зеленського провести зустріч з Путіним на Донбасі

Кремль не відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі. З такою пропозицією український президент виступив на тлі ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Reuters .

"Україна не отримала відповіді з Кремля на запрошення президента Володимира Зеленського своєму російському колезі Володимиру Путіну у вівторок для переговорів у зоні конфлікту на Донбасі", - наводить слова Кулеби видання.

Нагадаємо, у вівторок, 20 квітня, Зеленський запропонував Путіну провести переговори "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Відразу після цього в Росії заявили, що така зустріч Путіна і Зеленського не має ніякого сенсу. При цьому заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав таку пропозицію Зеленського "заявою хорошого актора".

Зазначимо, останнім часом Російська Федерація проводить масштабні збори військових сил поблизу українських кордонів. За інформацією західних партнерів, на кордоні з Україною знаходиться найбільша кількість військ РФ з 2014 року. На тлі цього Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.