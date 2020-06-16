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Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО

Новости » Политика     16.06.2020 - 21:24
Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

По словам российских властей, это не влияет положительно на безопасность в Европе

В Кремле заявили о планах "принять меры" после предоставления Украине нового статуса в НАТО. По словам российских властей, это не влияет положительно на безопасность в Европе.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам.

На вопрос, как Кремль относится к новому статусу Украины в Альянсе, Песков ответил:

"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Мы вынуждены принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности. Мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".

По его словам, это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

При этом в Альянсе отметили, что это не повлияет на возможное членство в блоке.

В украинском правительстве объяснили, что значит новый статус Украины и как это повлияет на дальнейшее сближение Украины и НАТО.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины НАТОУкраинаКремль
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