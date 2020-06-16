Кремль відреагував на новий статус України в НАТО

Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

За словами російської влади, це не впливає позитивно на безпеку в Європі

У Кремлі заявили про плани "вжити заходів" після надання Україні нового статусу в НАТО. За словами російської влади, це не впливає позитивно на безпеку в Європі.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським журналістам.

На питання, як Кремль ставиться до нового статусу України в Альянсі, Пєсков відповів:

"Безумовно, ми на це звернули увагу. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Ми змушені приймати необхідні заходи щодо забезпечення власної безпеки. Ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО абсорбує в себе все нові країни в різних форматах".

За його словами, це "не сприяє зміцненню безпеки та стабільності в Європі".

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей НАТО.

При цьому в Альянсі зазначили, що це не вплине на можливе членство в блоці.

В українському уряді пояснили, що означає новий статус України і як це вплине на подальше зближення України та НАТО.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко