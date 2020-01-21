Кремль отреагировал на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить в конституции РФ так называемое "право регионов Украины и Беларуси" присоединиться к России не обсуждается. Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

Он заявляет, что в администрации президента РФ Владимира Путина "не слышали об этих предложениях".

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.

Как писало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины.

Напомним, 19 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

Министерство иностранных дел Украины день спустя осудило заявления Путина.

"Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? В свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.