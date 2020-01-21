ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кремль отреагировал на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины

Новости » Политика     21.01.2020 - 15:38
Кремль отреагировал на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ранее в СМИ появилась информация, что в российской конституции хотят закрепить "право регионов Украины и Беларуси присоединиться к РФ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить в конституции РФ так называемое "право регионов Украины и Беларуси" присоединиться к России не обсуждается. Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

Он заявляет, что в администрации президента РФ Владимира Путина "не слышали об этих предложениях".

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.

Как писало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины.

Напомним, 19 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

Министерство иностранных дел Украины день спустя осудило заявления Путина.

"Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? В свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже Украинская делегация в ПАСЕ собирается поднимать другие темы, кроме войны с РФ
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь