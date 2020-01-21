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Кремль відреагував на ідею внести в конституцію право на окупацію України

Новини » Політика     21.01.2020 - 15:38
Кремль відреагував на ідею внести в конституцію право на окупацію України
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в російській конституції хочуть закріпити "право регіонів України та Білорусі приєднатися до РФ"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ідея закріпити в конституції РФ так зване "право регіонів України та Білорусі" приєднатися до Росії не обговорюється. Про це він сказав в коментарі російським ЗМІ.

Він заявляє, що в адміністрації президента РФ Володимира Путіна "не чули про ці пропозиції".

"Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. В цілому це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я в перший раз чую це", - сказав Пєсков.

Зазначимо, раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що один з учасників робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ запропонував передбачити таке право.

Як писало раніше РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін розуміє його у питанні незалежності України.

Нагадаємо, 19 грудня Путін на щорічній прес-конференції заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що все "Причорномор'я, західні землі були передані Україні з дивним формулюванням для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією".

Міністерство закордонних справ України день засудило заяви Путіна.

"Ми однозначно це засуджуємо і ніякий наратив Путіна, ніякі його вигадки не будуть працювати на нас. Більше того, давайте звернемося до історії, хто кому належав? Свого часу Москва була підпорядкована Києву. Так що давайте говорити про коріння, а не про наслідки",- заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

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