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Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки", - Офис президента

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация отказалась от переговоров лидеров "нормандской четверки". Провести такие переговоры украинская сторона запросила, как только произошло обострение на Донбассе.

Об этом в интервью LB.ua заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался", - заявил Жовква.

Отметим, в Офисе президента не считают, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. При этом, по словам Жовквы, Россия делает все, чтобы эти переговоры были неконструктивными.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.

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Новости Украины Офис президентаНовости АТОНормандская четверка
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