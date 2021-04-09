Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки", - Офис президента

Российская Федерация отказалась от переговоров лидеров "нормандской четверки". Провести такие переговоры украинская сторона запросила, как только произошло обострение на Донбассе.
Об этом в интервью LB.ua заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Он отметил, что сейчас планируются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался", - заявил Жовква.
Отметим, в Офисе президента не считают, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы. При этом, по словам Жовквы, Россия делает все, чтобы эти переговоры были неконструктивными.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".
Как писало РБК-Украина, в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить разговор Зеленским. Также в российского президента сказали, что дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.