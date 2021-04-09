RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", - Офіс президента

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація відмовилася від переговорів лідерів "нормандської четвірки". Провести такі переговори українська сторона запросила, як тільки відбулося загострення на Донбасі.

Про це в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - заявив Жовква.

Відзначимо, в Офісі президента не вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. При цьому, за словами Жовкви, Росія робить все, щоб ці переговори були неконструктивними.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".

Як повідомляло РБК-Україна, в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Офіс президентаНовини АТОНормандська четвірка
Читайте також
В ОП анонсували нові домовленості щодо Донбасу
Участь США у нормандському форматі можлива, - Резніков
Прогноз погоди