Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", - Офіс президента

Російська Федерація відмовилася від переговорів лідерів "нормандської четвірки". Провести такі переговори українська сторона запросила, як тільки відбулося загострення на Донбасі.
Про це в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився", - заявив Жовква.
Відзначимо, в Офісі президента не вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах заблоковані. При цьому, за словами Жовкви, Росія робить все, щоб ці переговори були неконструктивними.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".
Як повідомляло РБК-Україна, в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.