Кремль: на нормандской встрече не было судьбоносного прорыва

Нормандская встреча 9 декабря 2019 года в Париже не привела к судьбоносному прорыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже были попытки вести разговор на повышенных тонах. В то же время он уточнил, что голос повышали в ходе рабочих переговоров.

До этого замглавы российского МИД Андрей Руденко заявлял, что дискуссия во время саммита в Париже была острой и жесткой.

Кроме того, Песков подчеркивал, что в итоговом документе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата. В то же время Москва не исключает пересмотр минских соглашений, однако для этого "нужна обоюдная воля сторон конфликта".