Резников: "нормандская четверка" не подписывала никаких документов

Фото: "нормандская четверка" (kremlin.ru)

Под согласованным коммюнике нет подписей

Лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже не подписывали никаких документов. Об этом в интервью lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

По его словам, лидеры Украины, России, Германии и Франции не подписывали документы по итогам саммита.

"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - отметил Резников.

Он также объяснил, что под согласованным коммюнике также подписей не стоит.

Напомним, по результатам нормандской встречи лидеры выступили с коммюнике. В документе стороны заявили о поддержке режима прекращения огня на Донбассе и имплементации минских соглашений.

Позже у президента Украины Владимира Зеленского отредактировали текст коммюнике нормандской встречи. В частности, в первоначальной версии "стороны выражали заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)". В обновленной редакции слова "Закона" уже нет. Ситуация до исправления привела к скандалу, на фоне которого представители ОРДЛО угрожали отказаться от обмена пленными.