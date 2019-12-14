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В Кремле заявили о разговоре на повышенных тонах на нормандском саммите

Новости » Политика     14.12.2019 - 05:30
В Кремле заявили о разговоре на повышенных тонах на нормандском саммите
Фото: встреча в нормандском формате (kremlin.ru)

Это касалось внесения изменений в минские договоренности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже были попытки вести разговор на повышенных тонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В то же время Песков отметил, что разговор, во время которого, повышался голос, был рабочим.

"Попытки были. Разговор был рабочий", - заявил он.

Ранее замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщил, что дискуссия во время саммита в Париже была острой и жесткой.

"Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах", - отметил он.

По словам замминистра, особенно это касалось части беседы, в ходе которой ее участники обсуждали реализацию минских соглашений. В частности, рассказал Руденко, президент Украины Владимир Зеленский хотел внести в них изменения, а российская сторона настаивала на том, чтобы оставить все "как есть".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия осознает, что минские договоренности требуют изменений.

РБК-Украина писало, что Песков заявил, что для пересмотра минских соглашений по урегулированию на Донбассе нужна обоюдная воля сторон конфликта.

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