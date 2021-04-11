Кремль о нормандском саммите: нужно выполнить хоть какие-то договоренности

Российская сторона согласна на проведение нового саммита "нормандской четверки" , если будут выполнены хоть какие-то договоренности саммита в Париже. На сегодня работу в этом направлении ведут политические советники.

По его словам, Москва настаивает на проведении саммита после того, как выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности.

"Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - добавил Песков.

Согласно парижским договоренностям, стороны должны развести силы на трех участках, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", так называемая "формула Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации должна быть имплементирована в украинские законы. Эти договоренности выполнены частично.