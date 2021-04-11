UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кремль о нормандском саммите: нужно выполнить хоть какие-то договоренности

Автор: РБК-Украина

Российская сторона согласна на проведение нового саммита "нормандской четверки", если будут выполнены хоть какие-то договоренности саммита в Париже. На сегодня работу в этом направлении ведут политические советники.

Об этом в интервью "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Москва настаивает на проведении саммита после того, как выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности.

"Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - добавил Песков.

Согласно парижским договоренностям, стороны должны развести силы на трех участках, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", так называемая "формула Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации должна быть имплементирована в украинские законы. Эти договоренности выполнены частично.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате, поэтому на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский едет с визитом во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.

При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДонбассНормандская четверка
Читайте также
У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому
Прогноз погоды