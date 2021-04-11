Кремль про нормандський саміт: треба виконати хоч якісь домовленості

Російська сторона згодна на проведення нового саміту "нормандської четвірки" , якщо будуть виконані хоч якісь домовленості саміту в Парижі. На сьогодні роботу в цьому напрямку ведуть політичні радники.

За його словами, Москва наполягає на проведенні саміту після того, як виконають хоч якісь попередні домовленості.

"Робота ведеться по лінії політрадників дуже напружена. Політрадники "четвірки" знаходяться в постійному контакті. Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння усіх чотирьох сторін. Але тим не менш він ведеться. І ведеться він якраз в інтересах підготовки і проведення такої зустрічі у верхах", - додав Пєсков.

Згідно з паризькими домовленостями, сторони повинні розвести сили на трьох ділянках, провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", так звана "формула Штайнмаєра" про порядок виборів на Донбасі та його деокупацію повинна бути імплементована в українські закони. Ці домовленості виконані частково.