Кремль навмисно спотворює економічну статистику РФ, - дані шведської розвідки

"Системна проблема" замість сталого зростання

За словами Нільссона, Росії знадобиться, щоб ціни на нафту Urals трималися вище $100 за барель протягом року, аби просто закрити бюджетний дефіцит. Для подолання інших економічних проблем знадобиться значно більше часу.

"У них все ще системна проблема. Це не стабільна модель зростання - виробляти матеріали для війни, які потім знищуються на полі бою", - сказав він.

Економічні проблеми поширилися навіть на оборонний сектор, який донедавна був головним драйвером зростання. Поза межами дронової індустрії російський ВПК є збитковим, корумпованим і залежить від кредитів держбанків.

Маніпуляція даними та реальна картина

Шведська розвідка стверджує, що Росія системно маніпулює даними, аби переконати західних союзників, ніби її економіка витримала санкції та військові витрати.

За оцінками Стокгольма, центральний банк РФ занижує інфляцію: офіційні 5,86% не відповідають дійсності, реальний показник наближається до ключової ставки в 15%. Крім того, Швеція погоджується з оцінкою німецької розвідки BND, що Росія занижує дефіцит бюджету на 30 млрд доларів.

Сам Володимир Путін визнав, що ВВП Росії скоротився на 1,8% за січень-лютий, а голова ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила про "погіршення зовнішніх умов майже на постійній основі".

Два сценарії: занепад або шок

Нільссон вважає, що Росія "живе на позиченому часі". Можливі лише два сценарії: довгостроковий занепад або різкий шок. У будь-якому разі, країна рухається до фінансової катастрофи. Водночас стратегічні цілі Путіна не змінилися - він прагне контролювати Україну, включно з Одесою та, можливо, навіть Києвом.