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Кремль натякнув на можливу зустріч Путіна і Трампа: що відомо

Фото: американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Кремлі заявили, що Росія і США наближаються до можливої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков наголосив, що "рух у цьому напрямку" вже відбувається.

На запитання журналіста “России1” Павла Зарубіна, чи рухаються РФ і США до двосторонньої зустрічі лідерів країн Ушаков відповів ствердно.

"Мені здається, рухаємося все-таки", - сказав Ушаков

Нагадаємо, що днями у Кремлі заявили про необхідність зустрічі Путіна з Трампом.

В березні цього року стало відомо, що Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктур в Україні.

Видання Le Point також писало, що президент США Дональд Трамп може нібито приїхати до Москви 9 травня, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однак згодом Трамп, реагуючи на такі чутки, зазначив, що він не їде до Москви 9 травня.

Водночас сам Трамп уже кілька разів заявляв про свої наміри відвідати Саудівську Аравію. Нещодавно стало відомо, що він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 по 16 травня.

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