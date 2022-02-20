Кремль о напряженности вокруг Украины: "Любая искра может привести к непоправимому"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала".
Как заявил Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к "нагнетанию напряженности".
"А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - объяснил представитель Кремля.
Напомним, 17 февраля на Донбассе серьезно обострилась ситуация, боевики каждый день совершают десятки обстрелов вдоль всей линии разграничения.
В то же время, Россия заявляет о якобы обстрелах своей территории с украинской стороны, но Киев все подобные заявления опровергает и требует расследования.