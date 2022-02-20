Украина настаивает на международном расследовании якобы обстрелов России, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я вчера заявил и подтверждаю, Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России… Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", - отметил министр.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг эту информацию, назвав ее откровенной ложью и провокацией.

Обострение на Донбассе продолжается четвертый день, сегодня из-за обстрелов был ранен еще один украинский военный.