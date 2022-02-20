ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина настаивает на международном расследовании якобы обстрелов России, - Кулеба

Новина українською →
Мюнхен, Воскресенье 20 февраля 2022 14:30
Украина настаивает на международном расследовании якобы обстрелов России, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (facebook Дмитрия Кулебы)
Автор: Илона Свиридова

Украина призывает провести международное расследование якобы обстрелов территории Российской Федерации. Накануне российские СМИ сообщали, что обстрелы велись со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я вчера заявил и подтверждаю, Украина призывает провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России… Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", - отметил министр.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг эту информацию, назвав ее откровенной ложью и провокацией.

Обострение на Донбассе продолжается четвертый день, сегодня из-за обстрелов был ранен еще один украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба Обострение на Донбассе
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти