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Кремль про напруженість навколо України: "Будь-яка іскра може призвести до непоправного"

Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Першого каналу".

Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".

"А коли напруженість доведена до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь - яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.

Нагадаємо, 17 лютого на Донбасі серйозно загострилася ситуація, бойовики щодня здійснюють десятки обстрілів вздовж усієї лінії розмежування.

Водночас Росія заявляє про нібито обстріли своєї території з українського боку, але Київ всі подібні заяви спростовує і вимагає розслідування.

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Вторгнення Росії до УкраїниЗагострення на ДонбасіПєсковРосійська ФедераціяУкраїна