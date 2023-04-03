Кремль може використати вбивство Татарського для посилення цензури в РФ, - ISW

Кремль може використати вбивство "військора" Владлена Татарського, щоб посилити цензуру в російському суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку аналітиків ISW, з цими ж цілями у березні 2023 року ФСБ проводила рейди у барах Москви та Санкт-Петербурга, розпочаті на підставі звинувачень у тому, що особи у цих барах надають фінансову допомогу ЗСУ та залучають неповнолітніх до "антигромадських дій".
Тоді президент РФ Володимир Путін дав вказівку ФСБ посилити контррозвідувальні заходи та припинити поширення проукраїнської ідеології. Можливо, це гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою влади залякати інших блогерів, пов'язаних із ПВК "Вагнера".
Нагадаємо, що вчора, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо внаслідок вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.
Також ми писали, що 27 березня в Маріуполі висадили в повітря автомобіль так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвина. За попередньою інформацією, колаборант перебуває у лікарні у тяжкому стані.
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