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Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ, - ISW

Фото: Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль может использовать убийство "военкора" Владлена Татарского, чтобы усилить цензуру в российском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".

Тогда президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии. Возможно, что это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой властей запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово-Кременная.
  • Оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. Российские войска, вероятно, захватили завод АЗОМ на севере Бахмута, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по заводу.
  • Украинские военные нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.
  • Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 тысяч потерь России в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Напомним, что вчера, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Предварительно в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.

Также мы писали, что 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.

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