Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ, - ISW

Кремль может использовать убийство "военкора" Владлена Татарского, чтобы усилить цензуру в российском обществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".
Тогда президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии. Возможно, что это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой властей запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".
Напомним, что вчера, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Предварительно в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.
Также мы писали, что 27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль так называемого "начальника управления полиции" Михаила Москвина. По предварительной информации, коллаборант находится в больнице в тяжелом состоянии.
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