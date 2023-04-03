Кремль может использовать убийство Татарского для усиления цензуры в РФ, - ISW

Кремль может использовать убийство "военкора" Владлена Татарского, чтобы усилить цензуру в российском обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия". Тогда президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии. Возможно, что это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой властей запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнера". Ключевые выводы ISW: Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово-Кременная.

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