UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за Росію, - ISW

11:30 24.06.2026 Ср
2 хв
Росія знайшла юридичний спосіб мобілізувати білорусів до своїх військ
aimg Олена Чупровська
Фото: Кремль може використати Союзну державу для мобілізації білорусів до армії РФ (Getty Images)

Росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що придумав Кремль

ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.

Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.

Читайте також: Ультиматум Лукашенку: джерело РБК-Україна пояснило, чого вимагає Зеленський

Як це може виглядати на практиці

Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.

При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.

Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.

Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити новий фронт проти України з білоруської території.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що саме Україна нібито втягує Білорусь у війну. Як повідомляло РБК-Україна, Москва погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо президент України Володимир Зеленський не відступить від своїх вимог щодо Білорусі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаБілорусьВійна в Україні