Кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за Росію, - ISW

Росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
ISW прогнозує, що Росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.
Кремль може піти далі - і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів.
Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних Москві формуваннях Союзної держави.
При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави - без жодних окремих домовленостей із Мінськом.
Фактично це означає, що Білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки Росія черпатиме людський ресурс для війни.
Нагадаємо, що глава Кремля Володимир Путін посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, вимагаючи відкрити новий фронт проти України з білоруської території.
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що саме Україна нібито втягує Білорусь у війну. Як повідомляло РБК-Україна, Москва погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо президент України Володимир Зеленський не відступить від своїх вимог щодо Білорусі.