Кремль мотивує загарбників йти на війну за обіцяні ділянки на окупованих територіях

"Кремль вирішив як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику "СВО". Насамперед йде мова про південні частини Донеччини та Херсонщину, - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають в ЦНС, нещодавно на тимчасово окупованих територіях України запрацювали "державні житлові інспекції", метою яких є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон.

Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

У Центрі нацспротиву інформують, що окупанти не встигають отримати свої обіцяні "нагороди" як у випадку із житлом, так і з землею. Натомість землі та нерухомість продають за великі гроші.

"У кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів", - пояснюють у ЦНС.

