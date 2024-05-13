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Кремль мотивирует захватчиков идти на войну за обещанные участки на оккупированных территориях

Фото: Кремль обещает будущим захватчикам по 2 га оккупированной украинской земли (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях каждому. Главным условием является вступление в ряды армии РФ с последующей отправкой на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

"Кремль решил как еще поощрить свой народ идти воевать в Украину. Теперь оккупанты будут раздавать по два гектара украинской земли каждому участнику "СВО". В первую очередь идет речь о южных частях Донетчины и Херсонщины", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных территориях Украины заработали "государственные жилищные инспекции", целью которых является выявление пустых квартир или квартир, чьи владельцы покинули регион.

В дальнейшем такие квартиры объявляют бесхозными и национализируют.

В Центре нацсопротивления информируют, что оккупанты не успевают получить свои обещанные "награды" как в случае с жильем, так и с землей. Вместо этого землю и недвижимость продают за большие деньги.

"В кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", -объясняют в ЦНС.

Захватчики отбирают имущество Украинцев на оккупированных территориях

Напомним, недавно мы сообщали о том, как российские террористы продолжают отбирать жилье у украинцев, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.

Также накануне стало известно, что оккупационные власти активно предлагают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России приобрести оккупированные украинские земли. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.

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Кремль