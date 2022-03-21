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Кремль меняет стратегию и теперь нацелится на юг и восток Украины, - WSJ

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Понедельник 21 марта 2022 07:22
Кремль меняет стратегию и теперь нацелится на юг и восток Украины, - WSJ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

После того как российским силам не удалось добиться быстрой победы над Украиной Кремль переходит к новой стратегии, и теперь сосредоточится на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Новая оценка намерений Путина, которую разделяют высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что, захватив в 2014 году Крым и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом.

Кроме того, ожидается, что Путин также продолжит оказывать военное давление. Российские военные будут продолжать обстреливать украинские города, рассчитывая, что это заставит Владимира Зеленского отказаться от своих надежд на присоединение к Западу, и на то, что он согласится на нейтральный статус и другие требования России.

Официальные лица США заявили, если требования Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли его войска, и будет продолжать военные действия.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады", - сказал другой представитель США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что применение Россией гиперзвуковых ракет существенно не изменит ход войны.

Ранее в США завили о том, что Россия столкнется с большими последствиями, если применит химоружие в Украине.

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