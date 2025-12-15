Кремль масово вербує іранців на війну: обіцяють тисячі доларів

У низці міст Ірану масово з'явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська РФ за гроші: 20 тис. долларів одноразово плюс приблизно 2 тис. долларів щомісяця.

Як повідомляють у ЦПД, оголошення ведуть до Telegram-каналу, створеного в листопаді 2025 року, де вербування здійснюється кількома мовами.

Російське посольство в Ірані заперечує причетність до вербування найманців.

"Це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. Іран - одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем", - пояснюють у ЦПД.

Аналітики стверджують: вербування в Ірані - не окремий епізод, а частина ширшої стратегії Росії для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій.



