Кремль масово вербує іранців на війну: обіцяють тисячі доларів

Росія розгорнула активне вербування найманців в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
У низці міст Ірану масово з'явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська РФ за гроші: 20 тис. долларів одноразово плюс приблизно 2 тис. долларів щомісяця.
Як повідомляють у ЦПД, оголошення ведуть до Telegram-каналу, створеного в листопаді 2025 року, де вербування здійснюється кількома мовами.
Російське посольство в Ірані заперечує причетність до вербування найманців.
"Це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. Іран - одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем", - пояснюють у ЦПД.
Аналітики стверджують: вербування в Ірані - не окремий епізод, а частина ширшої стратегії Росії для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій.
Раніше ЦПД повідомляв, що з 2022 року Росія завербувала іноземців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.
Найбільше за Росію воює громадян Північної Кореї - 12 тисяч осіб. Далі - країни Центральної Азії.
Уряд ПАР повідомив, що постраждалі громадяни були обманом змушені воювати на Донбасі під приводом вигідних трудових контрактів і працює над їхнім поверненням.
Уряд Південної Африки повідомив, що 17 її громадян обманом змусили приєднатися до бойових дій на Донбасі, видавши це за вигідну роботу.
