Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Кремль массово вербует иранцев на войну: обещают тысячи долларов

Фото: Иран (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия развернула активную вербовку наемников в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В ряде городов Ирана массово появились листовки с предложением присоединиться к войску РФ за деньги: 20 тыс. долларов единоразово плюс примерно 2 тыс. долларов ежемесячно.

Как сообщают в ЦПД, объявления ведут к Telegram-каналу, созданному в ноябре 2025 года, где вербовка осуществляется на нескольких языках.

Российское посольство в Иране отрицает причастность к вербовке наемников.

"Это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах. Иран - одна из самых уязвимых целей из-за экономической ситуации, высокого уровня безработицы и большого количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью таких схем", - объясняют в ЦПД.

Аналитики утверждают: вербовка в Иране - не отдельный эпизод, а часть более широкой стратегии России для компенсации огромных потерь и подготовки новых наступательных действий.

 

 

 

Кто воюет против Украины

Ранее ЦПД сообщал, что с 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.

Больше всего за Россию воюет граждан Северной Кореи - 12 тысяч человек. Далее - страны Центральной Азии.

Также РБК-Украина писало о том, что дочь экс-президента ЮАР вербовала наемников на войну против Украины.

Правительство ЮАР сообщило, что пострадавшие граждане были обманом вынуждены воевать на Донбассе под предлогом выгодных трудовых контрактов и работает над их возвращением.

Правительство Южной Африки сообщило, что 17 ее граждан обманом заставили присоединиться к боевым действиям на Донбассе, выдав это за выгодную работу.

Подробнее о том, как это происходит, что африканцы делают на фронте, как оказываются в плену и что думают о россиянах после, можно узнать в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеИран