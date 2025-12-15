Кремль массово вербует иранцев на войну: обещают тысячи долларов

В ряде городов Ирана массово появились листовки с предложением присоединиться к войску РФ за деньги: 20 тыс. долларов единоразово плюс примерно 2 тыс. долларов ежемесячно.

Как сообщают в ЦПД, объявления ведут к Telegram-каналу, созданному в ноябре 2025 года, где вербовка осуществляется на нескольких языках.

Российское посольство в Иране отрицает причастность к вербовке наемников.

"Это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах. Иран - одна из самых уязвимых целей из-за экономической ситуации, высокого уровня безработицы и большого количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью таких схем", - объясняют в ЦПД.

Аналитики утверждают: вербовка в Иране - не отдельный эпизод, а часть более широкой стратегии России для компенсации огромных потерь и подготовки новых наступательных действий.