Кремль має кілька цілей: як у Польщі реагують на нові провокації РФ

"Росія сьогодні не розпочне повномасштабний напад на Польщу. Вона не має сил атакувати таким чином сьогодні. Однак такі типи атак також є спробою перевірити відповідь НАТО", - заявив РБК-Україна інсайдер у вищому керівництві Польщі, наближений до президента країни Кароля Навроцького.

Варто зазначити, що мовиться не лише про готовність партнерів підняти винищувачі чи знищити черговий російський безпілотник.

Імовірно, Кремль хоче зрозуміти, як відреагує на його провокації державна система загалом.

Саме тому Москва досі активно вишукує прогалини в законодавстві, аналізує дії польської влади, спецслужб, а також намагається знайти внутрішні страхи суспільства.

"Головна мета таких операцій - спровокувати політичний розкол усередині країни, паралізувати ухвалення рішень та зрештою змусити Варшаву й західних партнерів згорнути підтримку України", - йдеться в матеріалі.

Одна з головних проблем полягає в тому, що досі незрозуміло, як правильго реагувати на російські атаки "тут і зараз". Польща, як і інші країни блоку, повинна завжди узгоджувати свої реакції та відповіді безпосередньо з НАТО.