UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Кремль має кілька цілей: як у Польщі реагують на нові провокації РФ

08:37 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: Кароль Навроцький, президент Польщі (Getty Images)

Команда президента Польщі Кароля Навроцького схиляється до думки, що російські атаки та диверсії є своєрідним тестом не лише для Польщі, а й для всіх членів НАТО.

"Росія сьогодні не розпочне повномасштабний напад на Польщу. Вона не має сил атакувати таким чином сьогодні. Однак такі типи атак також є спробою перевірити відповідь НАТО", - заявив РБК-Україна інсайдер у вищому керівництві Польщі, наближений до президента країни Кароля Навроцького.

Варто зазначити, що мовиться не лише про готовність партнерів підняти винищувачі чи знищити черговий російський безпілотник.

Імовірно, Кремль хоче зрозуміти, як відреагує на його провокації державна система загалом.

Саме тому Москва досі активно вишукує прогалини в законодавстві, аналізує дії польської влади, спецслужб, а також намагається знайти внутрішні страхи суспільства.

"Головна мета таких операцій - спровокувати політичний розкол усередині країни, паралізувати ухвалення рішень та зрештою змусити Варшаву й західних партнерів згорнути підтримку України", - йдеться в матеріалі.

Одна з головних проблем полягає в тому, що досі незрозуміло, як правильго реагувати на російські атаки "тут і зараз". Польща, як і інші країни блоку, повинна завжди узгоджувати свої реакції та відповіді безпосередньо з НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОРосійська ФедераціяПольщаКароль Навроцький