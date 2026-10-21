ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кремль має кілька цілей: як у Польщі реагують на нові провокації РФ

08:37 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Кремль має кілька цілей: як у Польщі реагують на нові провокації РФ Фото: Кароль Навроцький, президент Польщі (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Команда президента Польщі Кароля Навроцького схиляється до думки, що російські атаки та диверсії є своєрідним тестом не лише для Польщі, а й для всіх членів НАТО.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Волинь, Трамп і провокації РФ: що псує стосунки України та Польщі і як це змінити".

"Росія сьогодні не розпочне повномасштабний напад на Польщу. Вона не має сил атакувати таким чином сьогодні. Однак такі типи атак також є спробою перевірити відповідь НАТО", - заявив РБК-Україна інсайдер у вищому керівництві Польщі, наближений до президента країни Кароля Навроцького.

Варто зазначити, що мовиться не лише про готовність партнерів підняти винищувачі чи знищити черговий російський безпілотник.

Імовірно, Кремль хоче зрозуміти, як відреагує на його провокації державна система загалом.

Саме тому Москва досі активно вишукує прогалини в законодавстві, аналізує дії польської влади, спецслужб, а також намагається знайти внутрішні страхи суспільства.

"Головна мета таких операцій - спровокувати політичний розкол усередині країни, паралізувати ухвалення рішень та зрештою змусити Варшаву й західних партнерів згорнути підтримку України", - йдеться в матеріалі.

Одна з головних проблем полягає в тому, що досі незрозуміло, як правильго реагувати на російські атаки "тут і зараз". Польща, як і інші країни блоку, повинна завжди узгоджувати свої реакції та відповіді безпосередньо з НАТО.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Польщі розкрили статистику по справах про шпигунство.

Також ми писали, що польські правоохоронці викрили двох російських громадян, які працювали на спецслужби РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Польща Кароль Навроцький
Новини
Віткофф запропонує Путіну переговори з Зеленським і Трампом
Віткофф запропонує Путіну переговори з Зеленським і Трампом
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком