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У Кремля есть несколько целей: как в Польше реагируют на новые провокации РФ

08:37 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
У Кремля есть несколько целей: как в Польше реагируют на новые провокации РФ Фото: Кароль Навроцкий, президент Польши (Getty Images)
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Команда президента Польши Кароля Навроцкого склоняется к мнению, что российские атаки и диверсии являются своеобразным тестом не только для Польши, но и для всех членов НАТО.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Волынь, Трамп и провокации РФ: что портит отношения Украины и Польши и как это изменить".

"Россия сегодня не начнет полномасштабное нападение на Польшу. У нее нет сил атаковать таким образом сегодня. Однако такие типы атак также являются попыткой проверить ответ НАТО", - заявил РБК-Украина инсайдер в высшем руководстве Польши, приближенный к президенту страны Каролю Навроцкому.

Стоит отметить, что речь не только о готовности партнеров поднять истребители или уничтожить очередной российский беспилотник.

Вероятно, Кремль хочет понять, как отреагирует на его провокации государственная система в целом.

Именно поэтому Москва до сих пор активно выискивает пробелы в законодательстве, анализирует действия польских властей, спецслужб, а также пытается найти внутренние страхи общества.

"Главная цель таких операций - спровоцировать политический раскол внутри страны, парализовать принятие решений и, в конце концов, заставить Варшаву и западных партнеров свернуть поддержку Украины", - сказано в материале.

Одна из главных проблем заключается в том, что до сих пор непонятно, как правильно реагировать на российские атаки "здесь и сейчас". Польша, как и другие страны, должна всегда согласовывать свои реакции и ответы непосредственно с НАТО.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже.

Также мы писали, что польские правоохранители разоблачили двух российских граждан, работавших на спецслужбы РФ.

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