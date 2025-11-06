Кремль ловлять на фейках: журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна
Журналісти розслідувального проєкту "Система" з’ясували, що Кремль регулярно видає заздалегідь записані зустрічі російського диктатора Володимира Путіна за актуальні події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Зазначається, що такі відео називають "консервами", адже їх публікують у дні, коли Путін фактично не з’являється на публіці.
Механізм простий: чиновники приходять на запис заздалегідь, а в день публікації мають з’явитися на інших заходах у такому ж образі - щоб створити відчуття "прямої трансляції". Але, як наголосили в центрі, зберегти абсолютну ідентичність не виходить.
Приклад: глава Агентства стратегічних ініціатив Світлана Чупшева. У 2025 році вона "брала участь" у двох різних зустрічах з Путіним, які були опубліковані у квітні та вересні. В обох випадках у день виходу "консерви" вона з’являлася на інших публічних заходах у тому ж одязі.
Але відмінності видають:
- різні сережки на "консерві" та на справжніх заходах 9 квітня;
- різне розташування книг у путінському кабінеті;
- незвичне та повторюване розкладення ручок і олівців на столі, яке збігається між зустрічами, що нібито відбулися з різницею у півтора місяця.
Ці деталі показують, що режим свідомо моделює "активність" диктатора і намагається приховати його відсутність у реальному часі.
Російські фейки
Зауважимо, що російські окупанти неодноразово були помічені на брехні та маніпуляціях. Зокрема днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.
А до цього у мережі навмисно розповсюдили відео, на якому румунські вболівальники під час матчу збірної України вигукують прізвище російського диктатора Володимира Путіна. Хоча звісно, це теж виявилось фейком.