Кремль ловлять на фейках: журналісти викрили постановочні зустрічі Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій .

Зазначається, що такі відео називають "консервами", адже їх публікують у дні, коли Путін фактично не з’являється на публіці.

Механізм простий: чиновники приходять на запис заздалегідь, а в день публікації мають з’явитися на інших заходах у такому ж образі - щоб створити відчуття "прямої трансляції". Але, як наголосили в центрі, зберегти абсолютну ідентичність не виходить.

Приклад: глава Агентства стратегічних ініціатив Світлана Чупшева. У 2025 році вона "брала участь" у двох різних зустрічах з Путіним, які були опубліковані у квітні та вересні. В обох випадках у день виходу "консерви" вона з’являлася на інших публічних заходах у тому ж одязі.

Але відмінності видають:

різні сережки на "консерві" та на справжніх заходах 9 квітня;

різне розташування книг у путінському кабінеті;

незвичне та повторюване розкладення ручок і олівців на столі, яке збігається між зустрічами, що нібито відбулися з різницею у півтора місяця.

Ці деталі показують, що режим свідомо моделює "активність" диктатора і намагається приховати його відсутність у реальному часі.