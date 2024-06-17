"Скандували "Путін". Україна розвінчала фейк про румунських вболівальників

У мережі розповсюдили відео, на якому румунські вболівальники під час матчу збірної України вигукують прізвище російського диктатора Володимира Путіна. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

У Центрі нагадали, що фейкове відео з уболівальниками збірної Румунії поширювали у Telegram. "Це відео - фейк. Фейкороби замінили звукову доріжку", - наголосили у Центрі. Там також додали, що автори фейку використали відому кричалку українських вболівальників, у якій згадується глава Кремля. Вони вирізали з неї частину, залишивши лише прізвище.