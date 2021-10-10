UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что окружение Путина против формата с глаза на глаз, потому что переговоры могут закончиться неожиданным для России результатом.

В то же время российские СМИ сообщают, что Путин на встрече с Зеленским хочет договориться о снятии санкций и навязать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаКрымПесковКремль