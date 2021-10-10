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Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає

Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - відповів Пєсков на питання, чи готова Росія обговорювати питання Криму з Україною.

Проведення переговорів віч-на-віч було ініціативою президента України Володимира Зеленського. Він хоче обговорити з російським президентом Володимиром Путіним питання деокупації Криму та врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що оточення Путіна проти формату віч-на-віч, бо переговори можуть закінчитися неочікуваним для Росії результатом.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що Путін на зустрічі з Зеленським хоче домовитися про зняття санкцій та нав'язати діалог з так званими "ЛНР" і "ДНР".

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Російська ФедераціяУкраїнаКримПєсковКремль