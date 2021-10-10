Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости" .

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - відповів Пєсков на питання, чи готова Росія обговорювати питання Криму з Україною.

Проведення переговорів віч-на-віч було ініціативою президента України Володимира Зеленського. Він хоче обговорити з російським президентом Володимиром Путіним питання деокупації Криму та врегулювання військового конфлікту на Донбасі.