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Возможен неожиданный результат. Зеленский считает, что окружение Путина не хочет их встречи тет-а-тет

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Киев, Воскресенье 03 октября 2021 12:05
Возможен неожиданный результат. Зеленский считает, что окружение Путина не хочет их встречи тет-а-тет Фото: президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он считает, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

Он считает, что встреча с Путиным - это правильный шаг.

"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - заявил президент Украины.

Однако, Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на кокретной адженде, потому что, кто знает, как пойдет встреча", - заявил президент Украины.

Напомним, у Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным.

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