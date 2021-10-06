Путин на встрече с Зеленским хочет снять санкции и навязать диалог с "ЛДНР", - росСМИ

На возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским российская сторона хочет добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Кремль давно уже направил Украине проект возможных решений двустороннего саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант" .

По данным издания, после того, как Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку работать над организацией встречей с Путиным, Москва довела Киеву свое видение итогов возможного саммита.

Как отмечает источник "Коммерсанта", в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. В частности, Кремль предлагает восстановить полноценные дипломатические отношение с возвращением послов, отменить санкции, восстановить транспортное соглашение и договориться о продлении транзита газа после 2024 года.

Оккупированный Крым в этих предложениях не упомянут вовсе, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе только в качестве замечания о том, что Россия в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержит любые мирные договоренности Киева с "властями" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва не выражает четкую готовность обсудить то, что действительно имеет значение. По его словам, ключевым наполнение переговорной повестки должны стать вопросы войны и мира.