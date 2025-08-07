Кремль хоче зірвати зусилля США щодо участі Путіна у переговорах про мир в Україні, - ISW
Кремль намагається зірвати зусилля США зі схиляння російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти звернули увагу, що деякі російські коментатори намагаються спровокувати розкол всередині адміністрації президента США Дональда Трампа.
Мета - спроба уникнути санкцій США напередодні оголошеного лідером Білого дому "дедлайну" 8 серпня щодо домовленостей про мир в Україні.
За їхніми словами, російські державні ЗМІ та прокремлівські видання поширили коментарі депутатів Державної думи РФ, які позиціонували Стіва Віткоффа як раціонального учасника переговорів між США і Росією, а Трампа - як ірраціонального.
Що заявили російські спікери
Так, депутат Держдуми Григорій Карасін 4 серпня заявив, що сподівається на "конкретні, а не емоційні, як останні заяви Трампа", результати зустрічі Віткоффа з Путіним. Російські ЗМІ посилили цей коментар парламентарія у своїх репортажах про зустріч Віткоффа і Трампа 6 серпня.
Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа 6 серпня заявив, що Трамп відправив Віткоффа "згладити напругу" після нещодавно висунутих американським лідером "ультиматумів" про те, що Росія має припинити війну або зіткнутися з санкціями США. Зокрема, Чепа зазначив, що це згладжування може негативно вплинути на імідж адміністрації Трампа.
Російський військовий блогер Олександр "Саша" Коц, який також є членом Ради з прав людини при Кремлі, звинуватив президента США в тому, що той щодня "висуває" ультиматуми, і припустив, що Віткофф принесе Трампу пропозицію, яку той "сприйме як невелику перемогу".
Розкол та зрив переговорів
В Інституті вивчення війни переконані, що Кремль часто намагається спровокувати розкол між Україною та її союзниками, а також між США та Європою, в рамках більш глобальних зусиль, спрямованих на ослаблення підтримки України.
На думку експертів, Кремль застосовує подібні інформаційні тактики проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля Вашингтона змусити Володимира Путіна взяти участь у важливих переговорах для припинення війни.
"Кремль також, імовірно, прагне змусити США піти на односторонні поступки щодо війни. Зокрема, сприяти укладанню американо-російських економічних угод в інтересах Росії без заявлених Трампом попередніх умов щодо припинення вогню та переговорів про тривалий мир", - переконані в ISW.
Переговори щодо завершення війни в Україні
8 серпня спливає термін 10-денного дедлайну президента США Дональда Трампа для Росії щодо завершення війни в Україні.
В рамках дипломатичних зусиль Вашингтона, 6 серпня до Москви з офіційним візитом прибув спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Чиновник провів переговори з Володимиром Путіним, але їхні подробиці наразі невідомі.
За підсумками зустрічі, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США наблизилися до завершення війни в Україні та краще розуміють умови Росії.
Трамп заявив про намір уже наступного тижня зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це прискорить завершення війни.
Однак за даними джерел, підготувати зустріч американського та російського лідерів у такий стислий термін неможливо. Розглядаються кілька варіантів місця переговорів двох президентів.