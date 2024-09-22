Кремль не хоче проводити нову хвилю мобілізації в Росії, - ISW

Влада Російської Федерації побоюється оголошувати новий раунд мобілізації через імовірну гостру негативну реакцію населення на таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, організовані дружинами російських мобілізованих військовослужбовців з моменту оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.
У суботу, 21 вересня 2024 року, - в другу річницю оголошення часткової мобілізації, - група дружин мобілізованих російських солдатів організувала протест перед штаб-квартирою Міноборони та вимагала зустрічі з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим.
Російське опозиційне видання "Мобилизационные новости" повідомило, що міністр не зустрівся з протестувальниками, а група провокаторів зірвала акцію, словесно ображаючи і намагаючись розігнати жінок. Видання стверджує, що цих провокаторів для розгону протесту, ймовірно, відправило Міноборони РФ.
"За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх президента Росії Володимира Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас", - йдеться у звіті.
У січні цього року в Башкирії відбувся один із наймасштабніших протестів з початку повномасштабної війни в Україні. Люди вийшли щоб захистити місцевого активіста, якого силовики затримали і звинуватили у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".
3 лютого у Москві відбулася акція протесту дружин мобілізованих чоловіків. Мітинг був організований із нагоди 500 днів з початку часткової мобілізації, оголошеної Путіним у вересні 2022 року. Деяких учасників мітирнгу затримала поліція, а інформація про нього була прихована від офіційних ЗМІ.
Згодом протести повторилися у Москві та почали набирати обертів в інших містах Росії.
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