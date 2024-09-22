Кремль не хоче проводити нову хвилю мобілізації в Росії, - ISW

У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, організовані дружинами російських мобілізованих військовослужбовців з моменту оголошення часткової мобілізації 21 вересня 2022 року.

У суботу, 21 вересня 2024 року, - в другу річницю оголошення часткової мобілізації, - група дружин мобілізованих російських солдатів організувала протест перед штаб-квартирою Міноборони та вимагала зустрічі з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим.

Російське опозиційне видання "Мобилизационные новости" повідомило, що міністр не зустрівся з протестувальниками, а група провокаторів зірвала акцію, словесно ображаючи і намагаючись розігнати жінок. Видання стверджує, що цих провокаторів для розгону протесту, ймовірно, відправило Міноборони РФ.

"За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх президента Росії Володимира Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас", - йдеться у звіті.