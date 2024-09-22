Кремль не хочет проводить новую волну мобилизации в России, - ISW

В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные женами российских мобилизованных военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

В субботу, 21 сентября 2024 года, - во вторую годовщину объявления частичной мобилизации, - группа жен мобилизованных российских солдат организовала протест перед штаб-квартирой Минобороны и требовала встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" сообщило, что министр не встретился с протестующими, а группа провокаторов сорвала акцию, словесно оскорбляя и пытаясь разогнать женщин. Издание утверждает, что этих провокаторов для разгона протеста, вероятно, отправило Минобороны РФ.

"По оценке ISW, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или всеобщей мобилизации из-за страха президента России Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв в запас", - говорится в отчете.