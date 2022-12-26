Кремль хоче провести вибори на захоплених територіях України: що відомо

Кремль має намір провести вибори на анексованих територіях України у вересні 2023 року навіть у разі збереження військового стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ведомости ".

Зокрема, один із варіантів передбачає скорочення термінів виборчих дій на третину, розповів співрозмовник журналістів.

"За законом рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці терміни можуть скоротитись у разі повторних чи дострокових виборів", - пише видання.

За словами джерела видання, розглядається можливість використовувати одну із цих норм або внести поправку, щоб розпочати передвиборчу кампанію у липні.

Інший співрозмовник видання заявив, що для проведення виборів можна внести поправки до закону про воєнний стан. Третє джерело сказало, що "поки такі поправки не розробляються".