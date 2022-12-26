Кремль хочет провести выборы на захваченных территориях Украины: что известно

Кремль собирается провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ведомости ".

В частности, один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник журналистов.

"По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов", - пишет издание.

По словам источника издания, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.

Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются".