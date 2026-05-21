Кремль готується до непопулярних рішень: Буданов пояснив, що на це вказує

Інформаційний тиск на окупованих територіях

За словами Буданова, Росія веде системну роботу з населенням на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи постійне повторення одних і тих самих інформаційних повідомлень.

Він зазначив, що такі методи спрямовані на поступове витіснення української ідентичності.

У відповідь Україна, за його оцінкою, має посилювати власні комунікації з громадянами на цих територіях.

Посилення контролю всередині Росії

Окремо він звернув увагу на внутрішню політику РФ, включно з обмеженням доступу до закордонних месенджерів і поступовим звуженням інтернет-простору.

Буданов вважає, що такі заходи можуть бути пов'язані з підготовкою до ухвалення рішень, які можуть викликати негативну реакцію суспільства, оскільки контроль інформації дає змогу формувати повністю керований порядок денний.

Пропаганда і зміна риторики

Глава Офісу президента зазначив, що реальна ситуація на фронті не збігається з російською пропагандою.

За його словами, зміна риторики Москви - від обіцянок швидких результатів до нових політичних формулювань - показує коригування початкових цілей на тлі затяжної війни.

Інформаційний вимір конфлікту

Буданов підкреслив, що війна має виражений інформаційний та історичний вимір.

Він наголосив на важливості відновлення правди про українську історію та зміцнення національної ідентичності як елемента протидії зовнішньому впливу.