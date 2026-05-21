Буданов сказав, як не потрапити до його "червоного блокнота": фраза стала вірусною (відео)

Деталізований перелік осіб, які занесені до блокнота, наразі не розголошується. Водночас очільник Офісу президента наголосив, що записник є досить об'ємним.

"Не можна дізнатися (хто в списку - ред.). Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, все ж таки, то він наповнюється", - поділився керівник ОП.

На запитання про те, чи існують кандидати, яких записують "олівчиком", аби згодом мати змогу викреслити чи стерти, посадовець відповів категоричною відмовою. За його словами, шансів на виправлення немає: "Ні, ні, ні, ні. Якщо туди, то туди".

Окремо він дав максимально коротку інструкцію для всіх, хто хоче вберегтися від потрапляння на ці сторінки.

"Любіть Україну - і все буде добре", - резюмував Буданов.

Нагадаємо, раніше під час інтерв'ю виданню "Бабель" журналісти зафіксували на робочому столі керівника Офісу президента України Кирила Буданова незвичну канцелярію.

На опублікованих світлинах із кабінету посадовця користувачі помітили блокнот яскраво-червоного кольору з іронічним та промовистим написом - "Список під*расів-2026".

Цей кадр миттєво спровокував хвилю обговорень та став вірусним в українському сегменті соцмереж. Користувачі запустили флешмоб мемів, жартуючи про те, хто саме міг очолити цей перелік та за якими критеріями туди відбирають "кандидатів".