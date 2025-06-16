Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка

За даними СЗР, тоді росіяни планують поширити фальшиві списки загиблих українських військових і цивільних, буцімто ідентифікованих РФ. Мета - викликати хвилю обурення, паніку в українському суспільстві й перекласти відповідальність на українську владу.

За інформацією розвідки, початок інформаційної кампанії санкціонував особисто глава Кремля, а керує процесом один із перших заступників голови адміністрації Путіна. Російські пропагандисти активно розганяють у ЗМІ і соцмережах емоційно забарвлені меседжі, маніпулюють статистикою та трактують будь-які затримки в обміні як "саботаж" з боку України.

До кампанії залучено всю кремлівську пропагандистську мережу від Симоньян і Соловйова до військкорів і блогерів. Крім того, у її поширенні беруть участь проросійські маргінальні медіа в Європі, зокрема, угорські Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.

Основні наративи, які просуває Кремль: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади".

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня).

"Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини, - йдеться у повідомленні.