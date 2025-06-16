Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка

По данным СВР, тогда россияне планируют распространить фальшивые списки погибших украинских военных и гражданских, якобы идентифицированных РФ. Цель - вызвать волну возмущения, панику в украинском обществе и переложить ответственность на украинскую власть.

По информации разведки, начало информационной кампании санкционировал лично глава Кремля, а руководит процессом один из первых заместителей главы администрации Путина. Российские пропагандисты активно разгоняют в СМИ и соцсетях эмоционально окрашенные месседжи, манипулируют статистикой и трактуют любые задержки в обмене как "саботаж" со стороны Украины.

В кампанию вовлечена вся кремлевская пропагандистская сеть от Симоньян и Соловьева до военкоров и блогеров. Кроме того, в ее распространении участвуют пророссийские маргинальные медиа в Европе, в частности, венгерские Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Основные нарративы, которые продвигает Кремль: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти".

В Службе внешней разведки отмечают, что кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня).

"Финальной частью этого должно стать умышленное вбрасывание в СМИ искаженных (ложных) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом Россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления, - говорится в сообщении.