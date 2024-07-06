UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль готує дітей в окупації до служби в силових структурах РФ, - Федоров

Фото: діти у військовій формі РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кремль "перевиховує" дітей з окупованих територій України, готуючи їх до служби в силових структурах Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Зокрема, посадовець навів декілька прикладів.

"В Бердянську та районі росіяни відкривають "профільні класи росгвардії", дітей там навчатимуть офіцери росгвардії Махачкалинського з'єднання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Мелітополі священики російської церкви, які є військовослужбовцями росгвардії, агітують дітей до служби в армії РФ.

Також Федоров додав, що за даними Центру національного спротиву, в Калмикії (РФ) дітей з Херсонщини вчитимуть управляти дронами на полі бою. Для цього застосовуватимуть безпілотники, які Росія використовує у війні проти України.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни загрожують українцям депортацією через відмову від паспорта РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти вигадали нову схему по "віджиму" житла у мешканців в окупації. Метод ворога діє навіть в тому випадку, якщо люди оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні