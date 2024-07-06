Кремль готовит детей в оккупации к службе в силовых структурах РФ, - Федоров

Напомним, что на временно оккупированных территориях россияне угрожают украинцам депортацией из-за отказа от паспорта РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов в оккупации. Метод противника действует даже в том случае, если люди оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

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