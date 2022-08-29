ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кремль гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, - Песков

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 13:37
Кремль гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, - Песков Фото: Дмитрий Песков, прессекретарь президента Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия заявила о гарантии безопасности экспертам МАГАТЭ во время передвижения по оккупированной территории рядом с ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связанные с непрерывным обстрелом украинской стороной", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как отметил спикер, эксперты попадут на территорию станции через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже начала разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

Ожидается, что миссия МАГАТЭ хочет посетить атомную электростанцию до 5 сентября.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, миссия должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ