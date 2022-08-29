Кремль гарантирует безопасность экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС, - Песков
Россия заявила о гарантии безопасности экспертам МАГАТЭ во время передвижения по оккупированной территории рядом с ЗАЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".
"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связанные с непрерывным обстрелом украинской стороной", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Как отметил спикер, эксперты попадут на территорию станции через подконтрольную Украине территорию, где за безопасность будет отвечать Киев.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже начала разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.
Ожидается, что миссия МАГАТЭ хочет посетить атомную электростанцию до 5 сентября.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, миссия должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС.
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